Жителя обрушившегося в Ижевске дома обвинили в убийстве

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В отношении Александра Копытова — сына хозяйки квартиры, где, по данным следствия, находился эпицентр взрыва — завели дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом). Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России.

По версии следствия, мотивом преступления явилась личная неприязнь подозреваемого. «В связи с тем, что у следствия имеются сомнения в психическом здоровье Копытова, в ближайшее время ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза», — сказано в сообщении.

В пятницу, 10 ноября, СК сообщил о задержании Копытова. Дело в отношении него было заведено по результатам первоначальных следственных действий, в том числе его допроса, уточняет ведомство.

Первоначально после обрушения дома следователи завели дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Расследование данного дела продолжается, добавили в СК.

Обрушение части девятиэтажного дома, расположенного на улице Удмуртской в Ижевске, произошло 1 минувший четверг, 9 ноября. Было установлено, что причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Позднее специалисты установили и эпицентр взрыва. Следов взрывчатых веществ обнаружено не было. Очевидцы рассказывали РБК, что на месте ощущался запах газа. Жертвами обрушения стали шесть человек, в том числе двое детей. Еще трое человек были госпитализированы с травмами.