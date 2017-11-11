Сообщение о минировании Пулково оказалось ложным

Источник: РИА "Новости"

Вечером 10 ноября в главной воздушной гавани Северной столицы завершились проверочные работы. Бомбы, о которой заявлял аноним, позвонивший по телефону, не обнаружено.

На то, чтобы провести проверку в огромном здании аэропорта «Пулково» специалистам потребовалось около трех часов.

Напомним, телефонный террорист позвонил около 6 часов вечера и сообщил о том, что здание аэропорта заминировано.

В главной воздушной гавани города на Неве панику поднимать не стали. В аэропорту усилили меры безопасности. Но эвакуировать пассажиров и персонал не стали. Кроме того, в штатном порядке осуществлялись отправление и посадка самолетов.