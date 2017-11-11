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09:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Сообщение о минировании Пулково оказалось ложным

На проверку ушло около трех часов.

Источник: РИА "Новости"

Вечером 10 ноября в главной воздушной гавани Северной столицы завершились проверочные работы. Бомбы, о которой заявлял аноним, позвонивший по телефону, не обнаружено.

На то, чтобы провести проверку в огромном здании аэропорта «Пулково» специалистам потребовалось около трех часов.

Напомним, телефонный террорист позвонил около 6 часов вечера и сообщил о том, что здание аэропорта заминировано.

В главной воздушной гавани города на Неве панику поднимать не стали. В аэропорту усилили меры безопасности. Но эвакуировать пассажиров и персонал не стали. Кроме того, в штатном порядке осуществлялись отправление и посадка самолетов.

Напомним, что это не первый звонок о ложном минировании за 10 ноября. Утром из дома на Тихорецком проспекте эвакуировали жителей и сотрудников магазина, который располагался на первом этаже. А вечером из ТРК «Французский бульвар» попросили выйти покупателей.

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