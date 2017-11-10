Число погибших в результате обрушения дома в Ижевске возросло до семи
Спасатели обнаружили под завалами тело женщины.
Спасатели обнаружили под завалами тело женщины.
ТАСС, 10 ноября. До семи человек увеличилось число погибших в результате обрушения жилого дома в Ижевске.
Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС.
«Под завалами спасатели обнаружили тело женщины. Таким образом общее число погибших составляет семь человек, среди них двое детей», — уточнили в штабе.
Частичное обрушение девятиэтажного жилого дома в Ижевске произошло 9 ноября. Спасатели эвакуировали более 200 человек, часть из которых разместили в двух близлежащих школах. По последним данным, в результате ЧП погибли семь человек.