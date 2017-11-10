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22:48 (мск), источник: ТАСС

Число погибших в результате обрушения дома в Ижевске возросло до семи

Спасатели обнаружили под завалами тело женщины.

17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

ТАСС, 10 ноября. До семи человек увеличилось число погибших в результате обрушения жилого дома в Ижевске.

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Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС.

«Под завалами спасатели обнаружили тело женщины. Таким образом общее число погибших составляет семь человек, среди них двое детей», — уточнили в штабе.

По предварительным данным, остается неизвестной судьба одного человека.

Частичное обрушение девятиэтажного жилого дома в Ижевске произошло 9 ноября. Спасатели эвакуировали более 200 человек, часть из которых разместили в двух близлежащих школах. По последним данным, в результате ЧП погибли семь человек.

Справка
Крупнейшие взрывы бытового газа в жилых домах с 2000 года

9 ноября в Ижевске обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. Первая версия — взрыв бытового газа. О других крупнейших случаях обрушения домов из-за взрыва газа — в справке «Ъ».

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