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10 ноября, источник: Популярная механика

Экспериментальный двигатель SpaceX взорвался во время испытаний

Взрыв повредил две испытательных площадки компании, и теперь техники должны узнать, что же пошло не так.

Один из двигателей взорвался на испытательном полигоне в Макгрегоре, штат Техас, повредив две испытательных площадки. Во время инцидента никто не пострадал.

Конечно, у SpaceX это уже не первый взрыв, Взорвался один из двигателей Block 5, который призван заменить современную модель Block 4. Правда, этот случай может отложить доставку коммерческого экипажа на МКС, который был запланирован на 2018 год, и по замыслам компании именно двигатель Block 5 должен быть использован для перевозки астронавтов.

Согласно Ars Technica, взрыв произошел во время процесса, когда в двигатель добавили жидкий кислород для определения протечек. Во время испытаний что-то воспламенило жидкий кислород, разрушив двигатель и повредив площадки.

SpaceX говорит, что испытания нового двигателя будут отложены до выяснения причин инцидента. В зависимости от того, как долго займет разбирательство, установка Block 5 может быть отложена до середины, а то и конца 2018 года.

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