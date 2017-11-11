Боевики заявили о подрыве колонны с российскими военными в Сирии

Представители созданного на базе сирийского филиала «Аль-Каиды» «Джабхат ан-Нусра» (обе организации запрещены в России) объединения «Хайат Тахрир аш-Шам» заявили о подрыве возле авиабазы ​​Хмеймим в сирийской провинции Латакия колонны российского военного конвоя. Об этом со ссылкой на заявление организации сообщает ливанское агентство Al Masdar News (AMN).

Теракт, по информации боевиков, совершил один из членов «Хайат Тахрир аш-Шам». Смертник, как утверждают в организации, направил в колонну российских военных «заполненный взрывчаткой автомобиль». В подтверждение своих заявлений террористы предоставили несколько фотографий. На одной из них виден момент взрыва, на остальных, как пишет AMN, — предположительно, российские бронемашины, которые отправляются по главной дороге в сторону района Бустан-эль-Баша, расположенного на северной окраине авиабазы ​​Хмеймим. ​

Al-Qaeda claims suicide bombing on Russian Army convoy near Khmeimim Air Base https://t.co/3bbdZimQwD — Al-Masdar News (@TheArabSource) November 10, 2017

Позже эту информацию со ссылкой на сообщение боевиков в Twitter подтвердила группа расследователей Conflict Intelligence Team.

#Pt. Pics confirms #HTS targeted a #Russia|n convoy near Humaymim Airbase, showing monitoring of convoy and subsequent blast. pic.twitter.com/F3jHO1sRKQ — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) November 10, 2017

Однако сирийские силы безопасности, как уточняет AMN, говорят о «совершенно разных версиях» случившегося. Предоставленные представителями «Хайат Тахрир аш-Шам» изображения, по их данным, были «сфабрикованными» и «вырванными из контекста». ​

Так, неназванный источник Al Masdar News признал, что взрыв в районе Бустан-эль-Баши, действительно, произошел. По его данным, он случился вечером 10 ноября, однако причиной взрыва стало то, что российский самолет незадолго до посадки на близлежащем аэродроме случайно сбросил запасной топливный бак.

В результате происшествия, по информации собеседника агентства, никто не пострадал.

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