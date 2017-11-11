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06:25 (мск), источник: РБК

Боевики заявили о подрыве колонны с российскими военными в Сирии

Представители объединения «Хайат Тахрир аш-Шам» заявили о подрыве колонны российского военного конвоя в Латакии. При этом источник издания AMN называет причиной взрыва случайный сброс российским самолетом топливного бака.

Представители созданного на базе сирийского филиала «Аль-Каиды» «Джабхат ан-Нусра» (обе организации запрещены в России) объединения «Хайат Тахрир аш-Шам» заявили о подрыве возле авиабазы ​​Хмеймим в сирийской провинции Латакия колонны российского военного конвоя. Об этом со ссылкой на заявление организации сообщает ливанское агентство Al Masdar News (AMN).

Теракт, по информации боевиков, совершил один из членов «Хайат Тахрир аш-Шам». Смертник, как утверждают в организации, направил в колонну российских военных «заполненный взрывчаткой автомобиль». В подтверждение своих заявлений террористы предоставили несколько фотографий. На одной из них виден момент взрыва, на остальных, как пишет AMN, — предположительно, российские бронемашины, которые отправляются по главной дороге в сторону района Бустан-эль-Баша, расположенного на северной окраине авиабазы ​​Хмеймим. ​

Позже эту информацию со ссылкой на сообщение боевиков в Twitter подтвердила группа расследователей Conflict Intelligence Team.

Однако сирийские силы безопасности, как уточняет AMN, говорят о «совершенно разных версиях» случившегося. Предоставленные представителями «Хайат Тахрир аш-Шам» изображения, по их данным, были «сфабрикованными» и «вырванными из контекста». ​

Так, неназванный источник Al Masdar News признал, что взрыв в районе Бустан-эль-Баши, действительно, произошел. По его данным, он случился вечером 10 ноября, однако причиной взрыва стало то, что российский самолет незадолго до посадки на близлежащем аэродроме случайно сбросил запасной топливный бак.

В результате происшествия, по информации собеседника агентства, никто не пострадал.
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Ранее, 10 ноября, о взятии в Сирии «последнего оплота» запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» отчитался российский министр обороны Сергей Шойгу. «Сегодня приступили к разминированию и зачистке Аль-Букемаля — это последний крупный оплот и центр, где была сосредоточена достаточно большая группировка террористов», — отмечал он, подчеркивая, что «часть боевиков уже уничтожена», а еще часть — переправилась через Евфрат и движется в северном направлении". «Надеюсь, там их встретят достойно», — резюмировал глава военного ведомства. Добиться таких результатов сирийской правительственной армии, по словам Шойгу, удалось при поддержке ВКС России.

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