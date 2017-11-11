Лжесотрудницу мэрии пятый месяц судят в Хабаровске

Источник: Губерния онлайн

В Железнодорожном районном суде Хабаровска пятый месяц длится судебный процесс над 29-летней девушкой, которая выманивала у горожан деньги, представляясь сотрудницей мэрии. Сейчас она находится под домашним арестом. По версии следствия, лжечиновница обманывала людей с 2012 года, сообщает портал «Губерния».

Напомним, фигурантку задержали в марте этого года. Девушка представлялась работником администрации и брала предоплату за покупку несуществующей недвижимости. Также она предлагала горожанам якобы поменять рубли на иностранную валюту по заниженному курсу. От действий мошенницы пострадало более сорока человек.

В Железнодорожном райсуде корреспонденту портала рассказали, что фигурантку обвиняют в 58 эпизодах мошенничества. Ущерб потерпевшим составил около 56 млн рублей.

«Для подсудимой обман был основным источником дохода. Удалось собрать доказательства, что выманивать у потерпевших деньги она начала пять лет назад. Следователи установили, что девушка входила в доверие молодых людей тем, что обещала помочь в приобретении квартир в жилкомплексе, построенном якобы для молодежи. Это была не единственная мошенническая схема, по которой она работала. Тех, кто занимался бизнесом, она уверяла, что имеет доступ к валюте, которая находится в кассе городской администрации, и ее можно обменять по курсу на порядок ниже курса Центрального банка России», — рассказала помощник судьи Светлана Громова.