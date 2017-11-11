Торговый павильон сгорел в Приморье
В Кировском районе Приморья пожарные потушили торговый павильон, об этом «Deita. ru» сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.
В Кировском районе Приморья пожарные потушили торговый павильон, об этом «Deita. ru» сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Вчера вечером, в 21 час 36 минут стало известно о пожаре в торговом павильоне на улице Колхозная села Павлофёдоровка.
Прибыв на место происшествия, пожарные приступили к тушению. В ходе разведки удалось выяснить, что внутри павильона загорелись вещи.
В 22 часа 10 минут пожар локализовали, а в 22 часа 59 минут — потушили.
Отметим, в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее «Deita.ru» неоднократно писало о пожарах, которые возникали в торговых павильонах региона. Так, 28 октября в Дальнегорске загорелась крупнейшая торговая база города, расположенная по адресу: улица Менделеева, 3д.
Екатерина Лапкина.