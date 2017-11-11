Торговый павильон сгорел в Приморье

Вчера вечером, в 21 час 36 минут стало известно о пожаре в торговом павильоне на улице Колхозная села Павлофёдоровка.

Прибыв на место происшествия, пожарные приступили к тушению. В ходе разведки удалось выяснить, что внутри павильона загорелись вещи.

В 22 часа 10 минут пожар локализовали, а в 22 часа 59 минут — потушили.

Отметим, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее «Deita.ru» неоднократно писало о пожарах, которые возникали в торговых павильонах региона. Так, 28 октября в Дальнегорске загорелась крупнейшая торговая база города, расположенная по адресу: улица Менделеева, 3д.