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10:11 (мск), источник: AmurMedia.ru

Разбит и подавлен: Изрядно потрепало джип в утреннем ДТП в центре Хабаровска

Авария произошла на перекрестке улиц Дикопольцева-Ким Ю Чена.

Хабаровск, 11 ноября, AmurMedia.

Джип и легковушка неожиданно встретились утром в ДТП в центре города. Аварии можно было бы и избежать — автолюбители сообщают, что на этом перекресте Дикопольцева-Ким Ю Чена опять не работал светофор, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Неудачным выдалось субботнее утро у двух водителей иномарок, сообщают в группе Инстаграм dtp_khv.

Ориентировочно в десятом часу маленький джип и легковушка столкнулись на повороте с улицы Дикопольцева на улицу Ким Ю Чена. Удар оказался достаточно сильным: машины отлетели в разные стороны, изрядно помятые.

Стоит отметить, что, как сообщают автолюбители, на этом перекрестке не работал светофор. Судя по их жалобам, здесь это происходит постоянно.

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