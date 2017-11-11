Разбит и подавлен: Изрядно потрепало джип в утреннем ДТП в центре Хабаровска
Авария произошла на перекрестке улиц
Авария произошла на перекрестке улиц
Хабаровск, 11 ноября, AmurMedia.
Джип и легковушка неожиданно встретились утром в ДТП в центре города. Аварии можно было бы и избежать — автолюбители сообщают, что на этом перекресте
Неудачным выдалось субботнее утро у двух водителей иномарок, сообщают в группе Инстаграм dtp_khv.
Ориентировочно в десятом часу маленький джип и легковушка столкнулись на повороте с улицы Дикопольцева на улицу Ким Ю Чена. Удар оказался достаточно сильным: машины отлетели в разные стороны, изрядно помятые.
Стоит отметить, что, как сообщают автолюбители, на этом перекрестке не работал светофор. Судя по их жалобам, здесь это происходит постоянно.