Жилой дом разваливается на глазах во Владивостоке

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DTKYs9K0400?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По словам очевидцев, дом, с фасада которого валится штукатурка, расположен по адресу: улица Тунгусская, 12. Об аварийном состоянии фасада известно давно. Жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию и в ЖЭУ, но никаких мер так и не предприняли. «Благо на этот раз обошлось без пострадавших», — говорит автор ролика.

«Когда прибьет тогда и огородят у нас обычно так», — убеждены подписчики паблика.

Напомним, ранее «Deita.ru» неоднократно писало о том, что жители некоторых домов Владивостока опасаются за свое здоровье. Так, жильцы дома № 3 по улице Квартальной давно пытаются обратить внимание на аварийное состояние своего дома. 12-квартирный дом 1958 года постройки, со слов проживающих в нем людей, «разваливается на глазах».