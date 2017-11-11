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07:14 (мск), источник: Noi.md

Европу накрыло радиоактивное облако

Институт ядерной и радиационной безопасности Франции (IRSN) обнаружил радиоактивное облако над Европой.

Как передает Reuters, эксперты утверждают, что это может свидетельствовать об аварии с утечкой радиации на объекте в России или Казахстане в конце сентября.

Речь идет о рутении-106, который в основном используется в медицине.

Сотрудники института считают, что здоровью людей ничего не угрожает, но во время утечки могла быть нужна эвакуация людей в радиусе нескольких километров.

Аварию на ядерном реакторе ученые исключили.

Анализируя метеорологические данные, ученые считают, что облако могло появиться к югу от Уральских гор. По утверждению российских властей, им ничего неизвестно об инцидентах на ядерных объектах в России. Однако в октябре Роспотребнадзор начал мониторинг уровня радиации в Свердловской и Челябинской областях.

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