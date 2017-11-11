Европу накрыло радиоактивное облако
Институт ядерной и радиационной безопасности Франции (IRSN) обнаружил радиоактивное облако над Европой.
Институт ядерной и радиационной безопасности Франции (IRSN) обнаружил радиоактивное облако над Европой.
Как передает Reuters, эксперты утверждают, что это может свидетельствовать об аварии с утечкой радиации на объекте в России или Казахстане в конце сентября.
Речь идет о рутении-106, который в основном используется в медицине.
Сотрудники института считают, что здоровью людей ничего не угрожает, но во время утечки могла быть нужна эвакуация людей в радиусе нескольких километров.
Аварию на ядерном реакторе ученые исключили.
Анализируя метеорологические данные, ученые считают, что облако могло появиться к югу от Уральских гор. По утверждению российских властей, им ничего неизвестно об инцидентах на ядерных объектах в России. Однако в октябре Роспотребнадзор начал мониторинг уровня радиации в Свердловской и Челябинской областях.