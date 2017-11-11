Европу накрыло радиоактивное облако

Как передает Reuters, эксперты утверждают, что это может свидетельствовать об аварии с утечкой радиации на объекте в России или Казахстане в конце сентября.

Речь идет о рутении-106, который в основном используется в медицине.

Сотрудники института считают, что здоровью людей ничего не угрожает, но во время утечки могла быть нужна эвакуация людей в радиусе нескольких километров.

Аварию на ядерном реакторе ученые исключили.