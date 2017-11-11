Осуждены виновные в хищениях из стабфонда ЮКО

Источник: Tengrinews

К большим срокам приговорены виновные в хищениях из стабилизационного фонда ЮКО.

Скандал разгорелся полгода назад, когда на складах не досчитались продуктов питания на 164 миллиона тенге. В ходе судебного следствия и выяснились интересные подробности.

На скамье подсудимых Олжас Бактыбаев 1981 года рождения и Сакен Бердиев 1989 года рождения. Первый работал директором ТОО «Онтустык азык-тулiк компаниясы», которая является дочерним предприятием стабилизационного фонда ЮКО. Второй работал заведующим складом.

«По закону они должны были все отпускать по накладным. Деньги, поступившие от реализации должны поступать только в кассу. Однако они продавали без документов, деньги присваивали себе. Поэтому они были осуждены по статье 189 “Присвоение и растрата вверенного имущества в особо крупном размере группой лиц”», — рассказал судья Аль-фарабийского районного суда Еркин Оспанов.

Кроме того, экс-директор компании осужден еще и за подделку документов. И по решению суда он должен выплатить 154 миллиона тенге.

В суде стало известно, что все деньги, которые проходили мимо кассы, директор компании вместе со своим заместителем успешно проигрывали в букмекерской конторе.

Ставки делал вместе с осужденным Олжасом Бактыбаевым некий Курманбеков, рассказывает судья. Он работал заместителем у экс-директора и по делу проходил свидетелем. В ходе судебного следствия стало известно, что он тоже играл в букмекерской конторе, но якобы деньги не брал.

Во время процесса экс-директор фирмы всю вину брал на себя, мол, это по его приказу завскладом незаконно отгружал продукты питания.

Родные осужденного Сакена Бердиева своего сына не оправдывают, но возмущаются, что на скамье подсудимых нет третьего человека — того самого Данияра Курманбекова, который в период хищений (а продолжалось это полтора года) работал заместителем директора дочерней компании стабилизационного фонда ЮКО.

«Курманбеков на одном процессе был и сказал, что Сакен не виноват, а по моему указанию товар отпускал. Прокурор это во внимание не принял. Было однажды такое, что там сахар то распродали, а для комиссии вместо 70 тонн сахара в мешки соль положили. Это было на суде озвучено и даже сам Курманбеков сказал, что лично покупал и подложил», — рассказывает отец осужденного Малик Бердиев.