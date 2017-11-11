Осуждены виновные в хищениях из стабфонда ЮКО
Оглашен приговор виновным в хищениях в стабилизационном фонде ЮКО. Об этом сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
Оглашен приговор виновным в хищениях в стабилизационном фонде ЮКО. Об этом сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
К большим срокам приговорены виновные в хищениях из стабилизационного фонда ЮКО.
Скандал разгорелся полгода назад, когда на складах не досчитались продуктов питания на 164 миллиона тенге. В ходе судебного следствия и выяснились интересные подробности.
На скамье подсудимых Олжас Бактыбаев 1981 года рождения и Сакен Бердиев 1989 года рождения. Первый работал директором ТОО «Онтустык
«По закону они должны были все отпускать по накладным. Деньги, поступившие от реализации должны поступать только в кассу. Однако они продавали без документов, деньги присваивали себе. Поэтому они были осуждены по статье 189 “Присвоение и растрата вверенного имущества в особо крупном размере группой лиц”», — рассказал судья
Кроме того,
Ставки делал вместе с осужденным Олжасом Бактыбаевым некий Курманбеков, рассказывает судья. Он работал заместителем у
Во время процесса
Родные осужденного Сакена Бердиева своего сына не оправдывают, но возмущаются, что на скамье подсудимых нет третьего человека — того самого Данияра Курманбекова, который в период хищений (а продолжалось это полтора года) работал заместителем директора дочерней компании стабилизационного фонда ЮКО.
«Курманбеков на одном процессе был и сказал, что Сакен не виноват, а по моему указанию товар отпускал. Прокурор это во внимание не принял. Было однажды такое, что там сахар то распродали, а для комиссии вместо 70 тонн сахара в мешки соль положили. Это было на суде озвучено и даже сам Курманбеков сказал, что лично покупал и подложил», — рассказывает отец осужденного Малик Бердиев.
В итоге директор фирмы Олжас Бактыбаев получил 8 лет в колонии, а завскладом — 7 лет в колонии. К слову, решение суда подсудимые намерены оспорить в апелляционной инстанции.