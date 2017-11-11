Тело скончавшейся в Шанхае 14-летней модели из РФ отправили на родину
При отправке тела присутствовали сотрудники генерального консульства РФ в Шанхае.
При отправке тела присутствовали сотрудники генерального консульства РФ в Шанхае.
ШАНХАЙ, 11 ноября. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Тело скончавшейся в конце октября в Шанхае 14-летней российской модели из Перми в субботу отправлено в Россию рейсом SU-209 компании «Аэрофлот». Об этом сообщил ТАСС консул Генерального консульства РФ в Шанхае Андрей Куликов.
Тело россиянки в сопровождении сотрудника СК РФ было репатриировано на родину коммерческим рейсом авиакомпании "Аэрофлот" в 12:15 по местному времени (07:15 мск). Сотрудники Генерального консульства присутствовали при отправке тела.
По словам дипломата, большую часть расходов по транспортировке взял на себя СК РФ, остальные средства поступили от российской диаспоры в Шанхае.
Обстоятельства дела
23 октября российская модель принимала участие в съемках в городе Иу. На следующий день девушка почувствовала недомогание, и организаторы отменили съемки. 25 октября 14-летнюю манекенщицу отправили в Шанхай, где во второй половине дня в сопровождении сотрудника агентства отвезли в городскую больницу Жуйцзинь для обследования.
Там она была госпитализирована с высокой температурой. На следующий день состояние девушки серьезно ухудшилось, и ее перевели в реанимацию, где она, несмотря на усилия врачей, скончалась 27 октября. Медицинские расходы за три дня нахождения девушки в больнице оплатило принимавшее ее китайское модельное агентство ESEE Model Management.
В предоставленном ранее китайской стороной корреспонденту ТАСС официальном медицинском заключении указывается, что россиянка скончалась 27 октября от полиорганной недостаточности на фоне тяжелого сепсиса, осложнившегося развитием септического шока и синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания. При этом причина сепсиса не установлена. В документе говорится лишь о возможной инфекции центральной нервной системы. Окончательный диагноз, пояснили ТАСС в генконсульстве РФ в Шанхае, установят после вскрытия, которое будет проведено в Москве.
Местный работодатель юной модели также ранее опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что девушка могла скончаться от переутомления
14-летняя модель из Перми прибыла в Китай по трехмесячному контракту для участия в показах одежды и съемок.
По факту гибели девушки в Китае в Перми возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Ситуацию держит на личном контроле уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков.