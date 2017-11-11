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09:01 (мск), источник: ЕАН

В Свердловской области 12-летняя девочка погибла под колесами снегоуборщика

Трагедия в Свердловской области. Вечером 10 ноября на 4-м километре автодороги «Студенческий — Белореченский» снегоуборщик КАМАЗ смертельно травмировал 12-летнюю девочку.

Проверку обстоятельств ЧП уже ведет Следственный комитет. Предварительно установлено, что водитель допустил наезд на девочку, которая шла в темноте по краю дороги в попутном направлении.

Теперь будет выясняться, все ли необходимые меры были приняты должностными лицами обслуживающей дорогу организации для обеспечения безопасной для граждан работы спецавтотранспорта.

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