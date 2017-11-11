Гололед стал причиной множества ДТП в Приморье

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Владивосток, 11 ноября, PrimaMedia.

На дорогах в большинстве районов Приморского края значительно участились случаи ДТП в связи с гололедными явлениями, вызванными прошедшим накануне снегопадом. На основных трассах, связывающих населенные пункты региона, наблюдается снежный накат, сообщает ИА PrimaMedia.

Утром 11 ноября в Анучинском районе Приморья в аварию попал автомобиль такси. На скользкой дороге водитель такси не справился с управлением и врезался в микроавтобус Toyota Voxy. От удара у машины такси марки Toyota Funcargo оторвало колесо, она потеряла возможность двигаться самостоятельно.

В Дальнегорске водитель легкового автомобиля также потерял управление своим автомобилем на обледеневшей трассе, вышел на полосу встречного движения, врезался в рейсовый автобус и съехал с дороги в овраг.

О пострадавших в ДТП информации не поступало.

Очевидцы сообщают, что снегоуборочная техника на приморских дорогах работает довольно активно.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует жителям Приморья проверить техническое состояние своего автомобиля: следить за наличием стеклоомывающей жидкости, исправностью тормозной системы и системы обдува стекол.