В Омске таксист улетел в канаву и сбежал с места ДТП

Вчера вечером в паблике «ЧП Омск» появилась информация о том, что в Немецком поселке произошло ДТП. За рулем автомобиля Renault Logan был пьяный таксист. Водитель ехал в сторону новостроек, но на скользкой дороге не справился с управлением и улетел в кювет. По словам очевидцев, водитель скрылся с места ДТП.