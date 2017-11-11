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09:23 (мск), источник: Om1.ru

В Омске таксист улетел в канаву и сбежал с места ДТП

По словам очевидцев, водитель был пьян.

Вчера вечером в паблике «ЧП Омск» появилась информация о том, что в Немецком поселке произошло ДТП. За рулем автомобиля Renault Logan был пьяный таксист. Водитель ехал в сторону новостроек, но на скользкой дороге не справился с управлением и улетел в кювет. По словам очевидцев, водитель скрылся с места ДТП.

В комментариях сообщили, что позже к месту аварии подъехали пять машин такси, которые вызвали эвакуатор, чтобы достать машину коллеги.

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