Внимание: в Кишиневе пропал мальчик
КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Пользователи соцсетей в Кишиневе со ссылкой на данные полиции сообщают, что в столице пропал мальчик.
КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Пользователи соцсетей в Кишиневе со ссылкой на данные полиции сообщают, что в столице пропал мальчик.
Из данных, приведенных в распространяемой по facebook публикации, известно, что мальчику 8 лет, его зовут Кристиан Донич, живет на Старой почте под опекой дедушки.
В соцсетях сообщают, что у школы Кристиана видела девочка, которая сказала, что у него не было ключей, и он стал ждать дедушку. Известно, что Кристиан сел у кинотеатра Patria, что в центре города, в 22-й троллейбус в поехал в сторону Ботаники. Ребенка увидела там женщина, которая вышла на остановке у супермаркета MallDova. Она рассказала обо всем полиции.
Ребенок одет в синюю школьную форму (пиджак и брюки) и белую рубашку обут в черные туфли, на спине синий школьный рюкзак. Рост 1,43 метра, волосы темные.
Тех, кто видел Кристиана или