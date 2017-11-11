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10:02 (мск), источник: Sputnik.md

Год после пожара на складе в Кишиневе: почему буксует следствие

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Прошел ровно год после крупного пожара, который произошел на одном из складов Кишинева, унесший жизнь двух людей. Sputnik Молдова вспомнил хронологию тех страшных событий и узнал, как продвигается расследование этого дела.

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Черная пятница 11.11

Возгорание произошло утром в пятницу, 11 ноября, 2016 года в складе, который расположен на улице Заводская, 9. Пожар зарегистрировали на четвертом этаже, но затем огонь быстро перешел и на помещения пятого этажа.

Всего пламя уничтожило около двух тысяч квадратных метров склада, большая часть которых (1600 квадратных метров) — на четвертом этаже здания.

При исполнении профессионального долга во время тушения пожара на складском помещении в Кишиневе погиб пожарный — 28-летний Иван Ногайлык, который первым вошел в горящее здание. Молодого человека пытались спасти в течение часа и в итоге смогли эвакуировать через окно. Но медикам, проводившим реанимационные действия, спасти 28-летнего молодого человека не удалось.

Во время загрузки произошла ошибка.

После смерти спасателя из-за серьезного риска было принято решение тушить возгорание только снаружи. Лишь в субботу днем пожарные снова смогли войти в здание.

В этот же день к пожарным обратились родственники работницы склада, которую не могли найти. Тогда же женщину объявили пропавшей.

Возгорание на складе удалось локализовать спустя сутки, то есть в субботу в 13.35, а полностью его потушили в 17.02. Известно, что в ходе операции по ликвидации пожара пострадали восемь сотрудников Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД Молдовы. Часть из них была доставлена в отделение токсикологии, но приняла решение вернуться и дальше бороться с огнем. В тяжелом состоянии в больницу Святой Троицы доставили и одну из работниц склада, которая сначала находилась в состоянии комы, но через день вышла из нее.

Правоохранительные органы выдвинули четыре версии возникновения возгорания: короткое замыкание в электросети, нарушение правил противопожарной безопасности при использовании электрооборудования, нарушение правил использования бытовой техники и невнимательность при необходимости открытого огня для выполнения тех или иных работ.

Что говорят в прокуратуре?

В прокуратуре корреспонденту Sputnik сообщили, что причина пожара установлена, однако разглашать ее нельзя пока не будут представлены результаты всех экспертиз. По этой же причине дело еще не передано в суд.

«Сразу после возбуждения уголовного дела назначили экспертизу для установления материального ущерба, нанесенного экономическим агентам. Пока у нас нет результатов этой экспертизы, потому что процесс довольно трудоемкий. Было направлено ходатайство в центр экспертиз для ускорения процесса. Ждем», — отметил собеседник агентства.

По его словам, экономическим экспертам, чьи товары находились на тот момент на складе, направлены официальные письма с просьбой предоставить на экспертизу всю необходимую документацию и список товаров, которые были повреждены или уничтожены. «Исходя из того, как экономические агенты представят всю информацию и товары, эксперт может будет подготовить заключение», — пояснил источник.

Он подчеркнул, что дело возбуждено по двум статьям: умышленное уничтожение имущества путем поджога и нарушение правил пожарной безопасности.

«Уголовное дело возбуждено по факту. Исходя из результатов экспертиз, будут установлены устанавливать виновных», — сказал представитель прокуратуры.

Пока же продолжается процесс демонтажа верхних этажей здания, пострадавшего от пожара.

Эхо пожара

Старшего сержанта, 28-летнего пожарного Ивана Ногайлыка, погибшего при тушении склада, посмертно наградили высшим военным орденом Республики Молдова.

Правительство страны приняло решение выделить его семье 100 тысяч леев. В стороне не остались и коллеги погибшего пожарного. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы продолжает оказывать поддержку его родным.

Как заявила пресс-секретарь ведомства Лилиана Пушкашу, наряду с тем, что согласно действующему законодательству семье погибшего пожарного была выделена пенсия, структура продолжает помогать родственникам Ивана Нагайлыка.

«Конечно, никто не сможет вернуть в семью кормильца, но мы остаемся рядом с этой семьей, потому что должны хоть как-то им помочь», — сказала Пушкашу.

У Ивана Нагайлыка остались две маленькие дочери.

Самые крупные пожары Кишинева

Как рассказала Пушкашу, за последние два года пожар на чеканском складе оказался самым крупным.

«В его тушении принимал участие весь гарнизон муниципия Кишинев. Однако, мы не можем говорить о том, что это был самый крупный пожар в Кишиневе или всей Республики Молдова. В 2012 году был зарегистрирован крупный пожар на мебельном складе в столице, где пожарные и спасатели работали на протяжении более 72 часов», — сказала Пушкашу.

По ее словам, оба этих пожара можно квалифицировать как крупные, для тушения которых потребовалось привлечение всего гарнизона пожарных и спасателей столицы.

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