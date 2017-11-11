Автобус с детьми сломался ночью на трассе в Красноярском крае

Минувшей ночью на трассе в Красноярском крае сломался пассажирский автобус. В салоне находились 33 человека: 22 ребенка и 11 взрослых.

Как рассказали Newslab.ru в полиции, звонок поступил около часа ночи. Автобус, следовавший из Кызыла в Красноярск, заглох на 68-м км автодороги Р-257 «Енисей», в таежной местности. В салоне находился творческий коллектив из 22 детей, которым было от 10 до 12 лет, и 11 сопровождающих. Группа ехала на концерт.

Чтобы дети не замерзли ночью на трассе, красноярские полицейские отправили к месту происшествия служебный автобус, в который пересадили пассажиров. Новый автобус для коллектива искали 2 часа, все это время полицейские находились с ребятами. Позже детей и взрослых доставили в Красноярск, в пресс-службе уточнили, что никто не пострадал.