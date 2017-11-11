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10:19 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе объявлен в розыск виновник «пьяного» ДТП

Водитель скрылся с места аварии, оставив в машине беременную женщину.

Минувшей ночью, 10 ноября, в Уфе произошло очередное ДТП с участием нетрезвого водителя. По словам очевидцев, автомобиль «Хендай Солярис» остановился на светофоре на улице Первомайская, когда в него врезался попутно следовавший микроавтобус «Пежо», сообщает «Дорожный патруль».

На заднем сидении легковушки в момент аварии находилась беременная женщина и годовалый ребенок. Их оперативно доставила в больницу карета скорой помощи с подозрениями на травмы.

Очевидцы ДТП утверждают, что водитель «Соляриса» был пьян. Мужчина тут же скрылся на другой машине, предположительно вызвав такси. По другой версии любителя «пьяной езды» увезли с места происшествия знакомые.

На данный момент виновник аварии объявлен в розыск.

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