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10:22 (мск), источник: РИАЦ

Виновник смертельного ДТП в Волгограде предстанет перед судом

Следователи ГУ МВД России по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погиб водитель.

Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела по факте дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 16 августа этого года на улице Ангарской в Дзержинском районе Волгограда, в результате которого погиб человек.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ, следствием установлено, что 36-летний житель г. Волгограда, управляя автобетономешалкой марки «MAN», выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Шкода Октавия» под управлением 34-летнего водителя, двигавшегося по своей полосе движения во встречном направлении.

В результате столкновения транспортных средств водитель автомобиля «Шкода Октавия» скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. В отношении водителя автобетономешалки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ — «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

— В ходе следствия вина водителя в инкриминируемом деянии была доказана полностью и ему предъявлено обвинение. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде Дзержинского района г. Волгограда. Законодательством за содеянное предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет, — отметил источник.

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