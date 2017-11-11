Виновник смертельного ДТП в Волгограде предстанет перед судом

Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела по факте дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 16 августа этого года на улице Ангарской в Дзержинском районе Волгограда, в результате которого погиб человек.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ, следствием установлено, что 36-летний житель г. Волгограда, управляя автобетономешалкой марки «MAN», выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Шкода Октавия» под управлением 34-летнего водителя, двигавшегося по своей полосе движения во встречном направлении.

В результате столкновения транспортных средств водитель автомобиля «Шкода Октавия» скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. В отношении водителя автобетономешалки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ — «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».