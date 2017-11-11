Виновник смертельного ДТП в Волгограде предстанет перед судом
Следователи ГУ МВД России по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погиб водитель.
Следователи ГУ МВД России по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погиб водитель.
Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела по факте
Как сообщает
В результате столкновения транспортных средств водитель автомобиля «Шкода Октавия» скончался на месте
— В ходе следствия вина водителя в инкриминируемом деянии была доказана полностью и ему предъявлено обвинение. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде Дзержинского района г. Волгограда. Законодательством за содеянное предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет, — отметил источник.