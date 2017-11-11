Спасатели из Красноярска закончили работы на месте взрыва в Ижевске
Сотрудники МЧС готовятся вылететь на базу.
Сотрудники МЧС готовятся вылететь на базу.
Около 100 спасателей из Красноярского края, разбиравших завалы на месте взрыва в Ижевске, готовы отправиться на базу. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин.
«В 23:00 завершены
Группировки сил отправляются на свои базы — в республику Башкортостан, Красноярский край, Пензенскую и Нижегородскую области.
Напомним, 9 ноября в Ижевске