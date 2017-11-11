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10:21 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Спасатели из Красноярска закончили работы на месте взрыва в Ижевске

Сотрудники МЧС готовятся вылететь на базу.

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фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Около 100 спасателей из Красноярского края, разбиравших завалы на месте взрыва в Ижевске, готовы отправиться на базу. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин.

«В 23:00 завершены поисково-спасательные работы, подписан акт приемки работы главой администрации Ижевска и управляющей компанией. Были отработаны все элементы именно по поиску последнего пострадавшего. В кратчайшие сроки, в сложных условиях и благодаря дружной команде МЧС нам эта работа удалась», — сказал Фомин «Российской газете».

Группировки сил отправляются на свои базы — в республику Башкортостан, Красноярский край, Пензенскую и Нижегородскую области.

Напомним, 9 ноября в Ижевске из-за взрыва бытового газа обрушился угловой подъезд 9-этажного дома. В результате трагедии погибли семь человек. Еще девять человек находятся в больнице. Суббота и воскресенье объявлены в Удмуртии днями траура по погибшим.

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