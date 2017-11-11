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11:15 (мск), источник: Nakanune.ru

Возбуждено уголовное дело из-за гибели девочки-подростка на Урале

В Свердловской области следователем СКР принято к производству уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибла малолетняя девочка, сообщили Накануне.RU в региональном управлении Следственного комитета.

Полиция возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как сообщало Накануне.RU, вечером 10 ноября на 4-м километре автодороги «Студенческий — Белореченский» автомашина «КамАЗ», оснащенная отвалом для уборки снега, смертельно травмировала 12-летнюю девочку, которая двигалась по обочине дороги.

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