На трассе Гусев-Черняховск столкнулись рейсовый автобус и фура

В ДТП на трассе Гусев-Черняховск столкнулись пассажирский автобус и фура. Об этом в пятницу, 10 ноября Клопс.Ru сообщили очевидцы.

По словам свидетелей происшествия, авария произошла поблизости от посёлка Веселовка. Водитель фуры, предположительно, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Тяжеловоз врезался в пассажирский автобус, двигавшийся ему навстречу. Удар пришёлся со стороны места водителя, уточняют очевидцы. Пострадавших при происшествии нет. Пассажиров пересадили на другой автобус.