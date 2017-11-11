На трассе Гусев-Черняховск столкнулись рейсовый автобус и фура
Водитель фуры, предположительно, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
Водитель фуры, предположительно, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
В ДТП на трассе
По словам свидетелей происшествия, авария произошла поблизости от посёлка Веселовка. Водитель фуры, предположительно, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
Тяжеловоз врезался в пассажирский автобус, двигавшийся ему навстречу. Удар пришёлся со стороны места водителя, уточняют очевидцы. Пострадавших при происшествии нет. Пассажиров пересадили на другой автобус.
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