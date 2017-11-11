В Воронежской области в кювете обнаружили тело 43-летней женщины

Сотрудники ОМВД РФ по Эртильскому району сообщили о поисках автомобилиста, который насмерть сбил жительницу села Колодеевка. Односельчанин погибшей нашел тело 43-летней женщины в кювете на 96 км автодороги Р-193 «Воронеж-Тамбов» в пятницу, 10 ноября, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.