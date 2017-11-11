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11:54 (мск), источник: СуперОмск

В Омске неделю назад пропала 16-летняя девочка

Екатерина Трофименко ушла из дома по улице Нефтезаводской еще в прошлое воскресенье, 5 ноября, но до сих пор не вернулась домой. Родственники девочки обратились в полицию.

Источник: 55.мвд.рф

На вид Кате 16 лет, рост 165 см, худощавая, серо-знеленые глаза, черные волосы ниже плеч. Девочка ушла в черных джинсах, серой кофте, бежевой куртке, черных сапогах.

В настоящее время сотрудники ищут Екатерину как в городе, так и в районах Омской области.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении девушки, просят сообщить об этом в полицию.

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