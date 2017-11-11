В Омске неделю назад пропала 16-летняя девочка
Екатерина Трофименко ушла из дома по улице Нефтезаводской еще в прошлое воскресенье, 5 ноября, но до сих пор не вернулась домой. Родственники девочки обратились в полицию.
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Екатерина Трофименко ушла из дома по улице Нефтезаводской еще в прошлое воскресенье, 5 ноября, но до сих пор не вернулась домой. Родственники девочки обратились в полицию.
На вид Кате 16 лет, рост 165 см, худощавая,
В настоящее время сотрудники ищут Екатерину как в городе, так и в районах Омской области.
Всех, кто располагает