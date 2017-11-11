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12:05 (мск), источник: СуперОмск

В Муромцевском районе семья на легковушке опрокинулась в кювет

Авария произошла утром в субботу, 11 ноября, на автодороге Муромцево — Низовое.

За рулем автомобиля Hyundai Santa Fe была 29-летняя женщина. Двигаясь по трассе, она не справилась с управлением. Из-за чего автомобиль опрокинулся в кювет.

В результате ДТП пострадали пассажиры иномарки — 8-летний мальчик и 35-летний мужчина. Они были госпитализированы в больницу.

По факту аварии полицейские проводят проверку, сообщили в пресс-службе омской Госавтоинспекции.

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