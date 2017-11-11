Школьники, попавшие в ДТП с экскурсионным автобусом под Ярославлем, вернулись в Екатеринбург

Источник: РИА "Новости"

Ожидается, что в понедельник они пойдут в школу. «Вернулся 21 школьник с тремя сопровождающими. Их состояние нормальное. На вокзале детей встретили представители департамента образования и МЧС. В больницах Ростова Великого и Ярославля находятся еще дети, их готовят к выписке, состояние у них тоже стабильное, нормальное», — отметил собеседник агентства.

По его словам, департамент образования администрации Екатеринбурга направил в больницы представителей, чтобы они держали ситуацию по выписке детей под контролем. Ранее сообщалось, что одного из школьников забрал домой отец, приехавший за ним в Ярославль.

В настоящее время в больнице Ростова Великого остаются девять человек. Еще семь школьников проходят лечение в медучреждении Ярославля.

8 ноября на 194 км трассы М8 «Холмогоры» автобус с детьми, совершавший тур по «Золотому кольцу России», столкнулся с грузовиком.