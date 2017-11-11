В Казани подрались водитель автобуса и пассажир-«заяц»: пострадала девушка-кондуктор

В Интернете появилась видеозапись драки водитель автобуса № 89 с пассажиром, который пытался проехать в автобусе «зайцем». В результате пострадала девушка-пассажир.

Как видно на записи, водитель и кондуктор сцепились на остановке «Станция метро Яшьлек». Пассажир — молодой мужчина с бородой, в черном пальто и кепке отказывался заплатить 25 рублей за проезд. Сначала потасовка происходила в автобусе, где мужчин пыталась разнять кондуктор. Затем эта же девушка загородила собой выход и пригрозила вызвать полицию. Пока водитель пытался заблокировать двери автобуса, пассажир-безбилетник вытолкнул девушку и попытался сбежать. Кондуктор упала на асфальт, ударившись головой.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QcwIcNmwuss?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После этого водитель выскочил из автобуса с битой в руках. Однако пассажир смог выхватить ее из рук немолодого мужчины. После этого он поднял выпавший у него пакет и убежал вместе с битой. Девушке вызвали скорую помощь.

Пользователи соцсети обсуждают произошедшее. Одни считают, что не правы водитель и кондуктор — из-за 25 рублей устраивать скандал нелепо, а другие их защищают, ведь их требования законны и они «зарабатывают себе на хлеб».