В Казани подрались водитель автобуса и пассажир-«заяц»: пострадала девушка-кондуктор
Пользователи соцсетей разделились во мнении: одни жалеют пассажира, вторые — персонал общественного транспорта.
Пользователи соцсетей разделились во мнении: одни жалеют пассажира, вторые — персонал общественного транспорта.
В Интернете появилась видеозапись драки водитель автобуса № 89 с пассажиром, который пытался проехать в автобусе «зайцем». В результате пострадала
Как видно на записи, водитель и кондуктор сцепились на остановке «Станция метро Яшьлек». Пассажир — молодой мужчина с бородой, в черном пальто и кепке отказывался заплатить 25 рублей за проезд. Сначала потасовка происходила в автобусе, где мужчин пыталась разнять кондуктор. Затем эта же девушка загородила собой выход и пригрозила вызвать полицию. Пока водитель пытался заблокировать двери автобуса,
После этого водитель выскочил из автобуса с битой в руках. Однако пассажир смог выхватить ее из рук немолодого мужчины. После этого он поднял выпавший у него пакет и убежал вместе с битой. Девушке вызвали скорую помощь.
Пользователи соцсети обсуждают произошедшее. Одни считают, что не правы водитель и кондуктор —
— Все возникают, что