Массовый сбой в системе «Онай» устраняют в Алматы

По его словам, в его автопарке сбоем были затронуты около 60 процентов автобусов.

«Сейчас более менее ремонтируют. Скорее всего, программа грохнулась. Будем разбираться. У нас, обычно, в день бывает по 50−60 сбоев. Но, сегодня сильный был. Отключился весь троллейбусный парк, автобусный парк КАП № 1. Где-то 300 единиц транспорта», — рассказал Кулишев.