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12:09 (мск), источник: Tengrinews

Массовый сбой в системе «Онай» устраняют в Алматы

В Алматы в системе «Онай» произошел массовый сбой. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил директор алматинского филиала компании Green Bus Баурджан Кулишев.

Источник: Tengrinews

По его словам, в его автопарке сбоем были затронуты около 60 процентов автобусов.

«Сейчас более менее ремонтируют. Скорее всего, программа грохнулась. Будем разбираться. У нас, обычно, в день бывает по 50−60 сбоев. Но, сегодня сильный был. Отключился весь троллейбусный парк, автобусный парк КАП № 1. Где-то 300 единиц транспорта», — рассказал Кулишев.

В свою очередь, пресс-секретарь «Транспортного холдинга Алматы» Алтай Сандыбаев сообщил, что причины сбоя выясняются. «Мы выясняем на каких маршрутах. Выехали сервисные группы», — сказал он.

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