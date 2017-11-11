Массовый сбой в системе «Онай» устраняют в Алматы
В Алматы в системе «Онай» произошел массовый сбой. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил директор алматинского филиала компании Green Bus Баурджан Кулишев.
В Алматы в системе «Онай» произошел массовый сбой. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил директор алматинского филиала компании Green Bus Баурджан Кулишев.
По его словам, в его автопарке сбоем были затронуты около 60 процентов автобусов.
«Сейчас более менее ремонтируют. Скорее всего, программа грохнулась. Будем разбираться. У нас, обычно, в день бывает по 50−60 сбоев. Но, сегодня сильный был. Отключился весь троллейбусный парк, автобусный парк КАП № 1.
В свою очередь,