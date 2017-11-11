На Преображенском кладбище в Челябинске загорелась часовня
В полдень на территории Преображенского кладбища в Челябинске загорелась часовня.
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В полдень на территории Преображенского кладбища в Челябинске загорелась часовня.
В региональном управлении МЧС Накануне.RU сообщили, что загорелась кровля строения, огонь охватил сто «квадратов».
На тушение пожара привлекалось 23 человека и семь единиц техники.
Огонь ликвидирован.