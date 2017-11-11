Трехлетняя девочка из Уфы, пострадавшая в массовой аварии в Югре, скончалась, не приходя в себя

Сегодня ночью, 11 ноября, в городской больнице Сургута, не приходя в себя, скончалась трехлетняя Малика Яруллина. Девочка больше двух недель провела в коме после того, как пьяный лихач сбил ее вместе с мамой на пешеходном переходе в городе Покачи в Ханты-Мансийском автономном округе.

Как сообщает местный телеканал ТРК «Ракурс+» в социальной сети Вконтакте, после аварии Малике была сделана трепанация черепа, врачи до последнего боролись за ее жизнь. Местные активисты организовали сбор средств для помощи семье погибшей малышки.

Ранее, 8 ноября, также, не приходя в сознание, скончалась еще одна жертва той злополучной аварии, 29-летняя Гузель Габбасова.