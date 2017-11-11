Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ Трампа от встречи с Путиным ударил по самолюбию Кремля
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Высокая цена, которую Орнелла Мути заплатила за ужин с Путиным
Смешались в кучу и жертвы россиян: кто и с кем воюет в Сирии
Киев анонсировал приезд инспекторов из США в Крым
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда
Бондарчук с Андреевой и Безруков с Матисон представили «Мифы»
В Италии рассказали, откуда на берегу взялось 26 тел девушек
Саммит АТЭС: Трамп пропустил встречу с Путиным
СМИ сообщили, где пройдут похороны Михаила Задорнова
Кобзон рассказал подробности о смерти Задорнова
51-летняя Джанет Джексон изменилась до неузнаваемости (фото)
Ксения Собчак удивила поклонников новой прической
Задорнов обратился к подписчикам в своём последнем письме - СМИ
Киевляне штурмом взяли здание администрации – СМИ
В России хотят запустить «деревянную» ипотеку
Общежития в моде: как живут в Кремниевой долине
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
12:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Трехлетняя девочка из Уфы, пострадавшая в массовой аварии в Югре, скончалась, не приходя в себя

Больше двух недель врачи боролись за жизнь малышки.

Сегодня ночью, 11 ноября, в городской больнице Сургута, не приходя в себя, скончалась трехлетняя Малика Яруллина. Девочка больше двух недель провела в коме после того, как пьяный лихач сбил ее вместе с мамой на пешеходном переходе в городе Покачи в Ханты-Мансийском автономном округе.

Как сообщает местный телеканал ТРК «Ракурс+» в социальной сети Вконтакте, после аварии Малике была сделана трепанация черепа, врачи до последнего боролись за ее жизнь. Местные активисты организовали сбор средств для помощи семье погибшей малышки.

Ранее, 8 ноября, также, не приходя в сознание, скончалась еще одна жертва той злополучной аварии, 29-летняя Гузель Габбасова.

Напомним, жуткое ДТП произошло 24 октября. Пьяный водитель сбил двух молодых мам с колясками и сбежал с места аварии. Вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов, на данный момент он находится под стражей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «12 лет ада»: Друг Брэда Питта рассказал об ужасах брака с Анджелиной Джоли
Россиянка и украинка подружились на конкурсе «Мисс Мира-2017»
Путин и Трамп сделали совместное заявление по Сирии
Мадрид обвинил во вмешательстве в каталонский кризис хакеров РФ
Украинские пограничники задержали россиянина с саблями 1817 года
В Сирии опровергли сообщения о нападении на военный конвой РФ
На Филиппинах начались протесты из-за визита Трампа
Дочка «РЖД»: зараз установить кондиционеры в поездах невозможно
Премьер Японии упал в яму во время игры в гольф с Трампом
Спорт
Хватит ли смелости сыграть с Аргентиной в футбол? Сегодня сборная России проведет пока что самый статусный матч на пути к домашнему чемпионату мира
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь