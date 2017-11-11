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12:12 (мск), источник: Вести - Санкт-Петербург

На Светлановском проспекте дотла сгорела «Мазда»

Происшествие на дороге. Этим утром в Выборгском районе Петербурга дотла сгорел легковой автомобиль.

Источник: Вести - Санкт-Петербург

Машина вспыхнула на перекрестке Светлановского проспекта и Учительской улицы. Как рассказывают очевидцы, все произошло очень быстро — буквально мгновение, и весь моторный отсек «Мазды» был объят огнем.

Водитель и пассажиры успели покинуть салон, они не пострадали. Тушить горящий автомобиль приехали пожарные. Несмотря на оперативность, спасти машину не удалось, она мгновенно превратилась в большой факел. Причины случившегося выяснят эксперты.

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