На Светлановском проспекте дотла сгорела «Мазда»
Происшествие на дороге. Этим утром в Выборгском районе Петербурга дотла сгорел легковой автомобиль.
Происшествие на дороге. Этим утром в Выборгском районе Петербурга дотла сгорел легковой автомобиль.
Машина вспыхнула на перекрестке Светлановского проспекта и Учительской улицы. Как рассказывают очевидцы, все произошло очень быстро — буквально мгновение, и весь моторный отсек «Мазды» был объят огнем.
Водитель и пассажиры успели покинуть салон, они не пострадали. Тушить горящий автомобиль приехали пожарные. Несмотря на оперативность, спасти машину не удалось, она мгновенно превратилась в большой факел. Причины случившегося выяснят эксперты.