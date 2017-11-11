Машина на полном ходу врезалась в дерево на Мунчештстком шоссе
В тяжелом состоянии оказался в больнице 38-летний водитель. Его машина врезалась в дерево на полном ходу.
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В тяжелом состоянии оказался в больнице 38-летний водитель. Его машина врезалась в дерево на полном ходу.
Авария произошла минувшей ночью на Мунчештском шоссе.
По предварительным данным полиции, водитель превысил скорость и не справился с управлением.
Ведется следствие.