Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ Трампа от встречи с Путиным ударил по самолюбию Кремля
Ученые выяснили, что ослабляет чувство голода
Гуру из Индии рассказал работникам Сбербанка об отсутствии завтра
Конфликты и 38 часов без сна: как готовятся к полету космонавты
СМИ: для дома губернатора Кобылкина купили унитаз за 8 млн руб.
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова
Татьяна Арнтгольц сменила имидж для роли в сериале: первые кадры
В Италии рассказали, откуда на берегу взялось 26 тел девушек
Саммит АТЭС: Трамп пропустил встречу с Путиным
СМИ сообщили, где пройдут похороны Михаила Задорнова
Кобзон рассказал подробности о смерти Задорнова
51-летняя Джанет Джексон изменилась до неузнаваемости (фото)
Ксения Собчак удивила поклонников новой прической
Задорнов обратился к подписчикам в своём последнем письме - СМИ
Киевляне штурмом взяли здание администрации – СМИ
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
12:11 (мск), источник: Tengrinews

Байтерек, Минобороны и Нацбиблиотека остались без света из-за аварии в Астане

Здание Байтерека, Министерства обороны и Национальной библиотеки остались без света из-за аварии. Кроме того обесточены оказались ТРЦ «Керуен» и «Изумрудный квартал». Об этом сообщил аким столицы Асет Исекешев, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«В результате повреждения кабельной линии на перекрестке улиц Сыганак- Акмешит ТП-1088 Байтерек, ТП-1510 Минобороны, ТП-1635 Керуен, РП-137 Изумрудный квартал, 1525 Национальная библиотека имеются ограничение в электроснабжении с 13:00», — написал Исекешев на своей странице в Facebook.

Он добавил, что на данный момент на участке работают группы специалистов акимата города, управления энергетики, несколько аварийных бригад, которые приступили к ликвидации повреждения.

«Приносим извинения за временные неудобства», — добавил аким.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Байтерек, Минобороны и Нацбиблиотека остались без света в Астане
Путин и Трамп сделали совместное заявление по Сирии
Мадрид обвинил во вмешательстве в каталонский кризис хакеров РФ
Украинские пограничники задержали россиянина с саблями 1817 года
В Сирии опровергли сообщения о нападении на военный конвой РФ
На Филиппинах начались протесты из-за визита Трампа
Дочка «РЖД»: зараз установить кондиционеры в поездах невозможно
Премьер Японии упал в яму во время игры в гольф с Трампом
Спорт
Хватит ли смелости сыграть с Аргентиной в футбол? Сегодня сборная России проведет пока что самый статусный матч на пути к домашнему чемпионату мира
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Россиян переведут на онлайн-ипотеку
В Госдуме предлагают принять новые правила обслуживания газового оборудования
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь