Байтерек, Минобороны и Нацбиблиотека остались без света из-за аварии в Астане
Здание Байтерека, Министерства обороны и Национальной библиотеки остались без света
Здание Байтерека, Министерства обороны и Национальной библиотеки остались без света
«В результате повреждения кабельной линии на перекрестке улиц Сыганак- Акмешит ТП-1088 Байтерек, ТП-1510 Минобороны, ТП-1635 Керуен, РП-137 Изумрудный квартал, 1525 Национальная библиотека имеются ограничение в электроснабжении с 13:00», — написал Исекешев на своей странице в Facebook.
Он добавил, что на данный момент на участке работают группы специалистов акимата города, управления энергетики, несколько аварийных бригад, которые приступили к ликвидации повреждения.
«Приносим извинения за временные неудобства», — добавил аким.