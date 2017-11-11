Астанчанка избила потерпевшую в здании суда

Сообщается, что 25 октября 2017 года в отношении девушки проведено судебное заседание в специализированном межрайонном административном суде Астаны за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

«Выходя из зала судебного заседания, гражданка Х. умышленно нанесла телесные повреждения потерпевшей Б., тем самым причинив легкий вред здоровью, повлекший кратковременное расстройство», — говорится в информации.

Правонарушительница привлечена к административной ответственности по статье 73−1 части 1 КоАП РК, а также подвергнута административному аресту на семь суток.