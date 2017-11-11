Как молдаване Сталина обманывали, и что из этого вышло

Источник: Sputnik.md

В структуре, созданной аферистом, работало не покладая рук более 500 человек, и многие из них даже не предполагали, что работают в фиктивной организации. Сам факт такого грандиозного мошенничества, говорит о том, что личностью Павленко был нестандартной.

Родился Николай Павленко в Киевской области и образования как такого не имел. Был призван на военную службу, однако в марте 1942 года дезертировал, выехав в тыл на грузовике вместе с шофером Щеголевым. Однако, он не «залег на дно», как полагается беглецам и дезертирам, а начал действовать парадоксально и, на первый взгляд, нелогично — он легализовался.

Подделал документы и печати на несуществующую организацию «Участок военно-строительных работ № 5 Калининского фронта» и стал нанимать людей. За взятки Павленко печатал в типографии любые бланки и получал со складов обмундирование. Человеком он был обаятельным и располагал к себе начальство — обаяние, как известно, особо действенно, если его приправить взяткой, выпивкой и угощением — именно так Павленко обрастал связями и становился уважаемым в СССР человеком и «крепким хозяйственником».

Погорел Павленко на глупости и жадности своих подчиненных. И разоблачил его наш земляк, колхозник Илья Ефременко, который работал около года на строительстве дороги и которому бухгалтерия Павленко недоплатила облигациями. Колхозник писал жалобы во все инстанции СССР, пока Прокуратура не заинтересовалась этим делом.

МГБ прояснило поистине гигантские масштабы деятельности Павленко. С 1948 по 1952 год он заключил договора и соглашения на 38 миллионов рублей. Счета фиктивной УВС были открыты в Госбанке СССР, и через них Павленко получил более 25 миллионов рублей. Разумеется, не все деньги он вкладывал в «бизнес», — жил он на широкую ногу, ездил на «Победе» и сорил деньгами.

Фиктивная УВС располагалась на территории нескольких регионов — в Прибалтийских республиках, Молдавской ССР, Киевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Могилевской областях Украинской ССР.

Штаб УВС, располагался в Кишиневе, и он практически ничем не отличался от других воинских штабов. Присутствовали знамя части, часовые, склад оружия, Особый отдел и режим секретности.

4 апреля 1955 года Николай Павленко был приговорен к высшей мере наказания, а 17 его фиктивных офицеров — к лишению свободы сроком от 5 до 25 лет. Так закончилась одна из самых странных и крупных афер в истории СССР.

Но вот, что интересно. Павленко не был заурядным аферистом и преступником — нанятые им люди действительно работали и работали очень качественно — дороги и мосты, построенные УВС Павленко, служат до сих пор — в том числе и гражданам уже независимой Молдовы.

Возможно, родись Павленко в другое время и в другой стране, он действительно стал бы уважаемым, богатым и преуспевающим человеком — успешным менеджером и крепким хозяйственником, если выражаться современными штампами.

Увы, история и судьба распорядились иначе. Вместе с тем, его деяния сильно расшатывают представление о сталинских временах, как о временах «порядка». По мотивам аферы Павленко снято несколько документальных фильмов и даже художественный сериал. А Sputnik Молдова просит связаться с редакцией тех, кто мог быть участником или свидетелем тех странных событий — ведь не исключено, что некоторые сотрудники УВС Павленко до сих пор живут и здравствуют.