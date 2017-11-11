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13:47 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирской области школьник спас тонущих в ледяной воде рыбаков

Трагичный случай на воде произошел в Искитимском районе.

В Новосибирской области на реке Мильтюш повторилась история «Титаника», с той только разницей, что никто не погиб. Рыбаки оказались в воде после того, как резиновую лодку пропорола льдина. Мужчин спас ученик выпускного класса школы села Бурмистрово Андрей Степанов. Он пришел с занятий. В это момент парень услышал стук в дверь. На пороге была взволнованная соседка, которая рассказала, что на реке тонут рыбаки. Андрей не растерялся и бросился на помощь к рыбакам, прихватив веревку.

«Рыбаки, оказавшись в западне, не могли самостоятельно вернуться на берег т.к. провалились и встали во льду, весел у них не было, и люди в лодке совсем промокли. Я нашел на берегу палку, привязал к ней веревку, и бросил к лодке», — цитирует Андрея Степанова пресс-служба ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

Фактически рыбаки оказались в ледяной полынье, которая могла их поглотить. И на лед не встать и на лодку не опереться. Она тонет. В этой ситуации парню было нелегко, что понятно из его рассказа: «Вытаскивать лодку и людей было тяжело, один раз порвалась веревка, и мне пришлось заново привязывать палку и бросать ее, но уже со старых мостков. Дальше опять стал тянуть, но полная лодка и лед сопротивлялись, и мне стал помогать какой-то мужчина и сами рыбаки, потом уже совместными усилиями, подтащили к мостику, и помогли им эвакуироваться безопасно на берег».

На берегу выяснилось, что тонувшим мужчинам медицинская помощь не потребовалась. Им надо было только сменить одежду и согреться.

На утро ученик школы села Бурмистрово проснулся героем. Все село уже узнало о его мужественном поступке.

К слову, накануне в школе проходил урок безопасности, который вел начальник поисково-спасательной службы Новосибирской области. Знания, полученные на этом занятии, Андрею Степанову пригодились в реальной ситуации.

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