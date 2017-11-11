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14:03 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму со скалы сорвалась туристка

Женщина получила травмы и попала в больницу.

Накануне, 10 ноября, в шесть вечера стало известно, что в районе горы Кошка, что вблизи поселка городского типа Симеиз, попала в беду женщина.

— Выяснилось, что потерпевшая во время прогулки с напарницей по горной местности, ненароком оступилась и сорвалась вниз по склону горы, — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

Падение не прошло бесследно — туристка получила многочисленные травмы,

Спасатели, вооружились альпинистским снаряжением и спустились к пострадавшей.

Затем опять же при альпинистского снаряжения и специальных носилок 40-летнюю жительницу Ялты, удалось эвакуировать в район трассы «Ялта — Севастополь». Там спасеную уже ждал медики и автомобиль «Скорой медицинской помощи».

В этот же день сотрудники МЧС выручили из беды молодых женщин, которые потерялись в районе Ангарского перевала.

Двух туристок, в возрасте 34 и 23 года, нашли в районе подножия «Тырке-яйла» и отвезли на автовокзал города Алушты. Незадачливым путешественницам медицинская помощь не понадобилась.

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