Столкновение трех грузовиков на КАД унесло жизнь мужчины

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех грузовиков произошло утром в Петербурге на внутреннем кольце КАД, сообщают участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург».

Авария произошла в правом ряду. По словам очевидцев, в результате случившегося погиб мужчина.

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«Самосвалы просто на обочине колеса меняли, газель приехала в одного. Может уснул. Земля пухом..», — пишет один из участников группы.