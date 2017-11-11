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14:40 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Столкновение трех грузовиков на КАД унесло жизнь мужчины

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех грузовиков произошло утром в Петербурге на внутреннем кольце КАД, сообщают участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург».

Авария произошла в правом ряду. По словам очевидцев, в результате случившегося погиб мужчина.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Самосвалы просто на обочине колеса меняли, газель приехала в одного. Может уснул. Земля пухом..», — пишет один из участников группы.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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