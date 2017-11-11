Столкновение трех грузовиков на КАД унесло жизнь мужчины
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
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На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Авария произошла в правом ряду. По словам очевидцев, в результате случившегося погиб мужчина.
«Самосвалы просто на обочине колеса меняли, газель приехала в одного. Может уснул. Земля пухом..», — пишет один из участников группы.
Обстоятельства случившегося выясняются.