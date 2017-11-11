ГАИ: девочка, пострадавшая в аварии в Орше, была в детском кресле

Источник: Sputnik.by

Авария, в которой серьезно пострадала второклассница, произошла в пятницу 10 ноября около 07:45. На одном из регулируемых перекрестков Орши столкнулись Nissan Primera и Dodge Caravan.

«Ребенок находился в Ниссане. Девочка 7-ми лет была на заднем сиденье в специальном удерживающем кресле. Машиной управляла 28-летняя мать ребенка», — сказал Казючиц.

Мать везла девочку в школу. В результате аварии ребенок получил серьезные травмы. Девочка была госпитализирована в реанимационное отделение больницы имени Семашко в городе Орша.

Как ранее сообщал Sputnik, два автомобиля столкнулись, когда одна из женщин поворачивала налево, вторая в тот же момент двигалась прямо.

Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП, чтобы выяснить, кто из женщин-водителей оказался виновницей аварии.