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14:40 (мск), источник: Sputnik.by

ГАИ: девочка, пострадавшая в аварии в Орше, была в детском кресле

Начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц рассказал радио Sputnik Беларусь подробности аварии в Орше: в реанимацию с травмами доставили 7-летнюю девочку, которую мама везла в школу.

Источник: Sputnik.by

Авария, в которой серьезно пострадала второклассница, произошла в пятницу 10 ноября около 07:45. На одном из регулируемых перекрестков Орши столкнулись Nissan Primera и Dodge Caravan.

«Ребенок находился в Ниссане. Девочка 7-ми лет была на заднем сиденье в специальном удерживающем кресле. Машиной управляла 28-летняя мать ребенка», — сказал Казючиц.

Мать везла девочку в школу. В результате аварии ребенок получил серьезные травмы. Девочка была госпитализирована в реанимационное отделение больницы имени Семашко в городе Орша.

Как ранее сообщал Sputnik, два автомобиля столкнулись, когда одна из женщин поворачивала налево, вторая в тот же момент двигалась прямо.

Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП, чтобы выяснить, кто из женщин-водителей оказался виновницей аварии.

Комментарий начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александра Казючица слушайте на радио Sputnik Беларусь.

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