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15:09 (мск), источник: Новый Калининград

На ул. Суворова в ДТП попали 4 автомобиля

По словам очевидца, последний автомобиль пытался проскочить светофор.

Утром в субботу на ул. Суворова в областном центре столкнулись 4 автомобиля. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил очевидец.

ДТП произошло за светофором у 28-й школы по направлению к центру города. Пострадавшие машины, среди которых кроссовер и, микроавтобус, ехали друг за другом. Сильнее всего разбит последний автомобиль марки «Ниссан», у которого повреждена вся передняя часть, отметил собеседник. По его словам, скорее всего, «Ниссан» пытался проскочить светофор, резко повысил скорость, и стал виновником столкновения.

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