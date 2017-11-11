На ул. Суворова в ДТП попали 4 автомобиля

Утром в субботу на ул. Суворова в областном центре столкнулись 4 автомобиля. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил очевидец.

ДТП произошло за светофором у 28-й школы по направлению к центру города. Пострадавшие машины, среди которых кроссовер и, микроавтобус, ехали друг за другом. Сильнее всего разбит последний автомобиль марки «Ниссан», у которого повреждена вся передняя часть, отметил собеседник. По его словам, скорее всего, «Ниссан» пытался проскочить светофор, резко повысил скорость, и стал виновником столкновения.