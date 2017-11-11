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15:16 (мск), источник: Вести - Калининград

В Зеленоградском районе задержаны 12 «черных копателей»

Задержание 12-ти «черных копателей» — итог совместного рейда сотрудников отдела МВД России по Зеленоградскому району, СОБР Росгвардии и регионального Министерства экологии и природных ресурсов.

Три бригады нарушителей вели незаконный промысел при помощи насосов и шанцевого инструмента в окрестностях двух поселков на побережье Балтийского моря, сообщают в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

Полицейские остановили злоумышленников прежде, чем те успели добыть из грунта янтарь. Большинство копателей — жителями Зеленоградского района в возрасте от 20-ти до 47-ми лет, ранее привлекавшимися к административной ответственности за самовольную добычу янтаря. Четверо ранее судимы за преступления против личности, незаконный оборот наркотиков и подделку документов.

Всех задержанных доставили в отдел полиции.

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