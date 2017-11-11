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14:45 (мск), источник: 36on.ru

СКР обвинил трех учителей школы в гибели ребенка в летнем лагере под Воронежем

Трем учителям средней школы № 10 в Борисоглебске предъявлено обвинение в смерти ребенка, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Трагедия случилась более двух лет назад, летом 2015 года в детском летнем палаточном лагере в Борисоглебском районе. 19 июня учителя школы повели детей купаться на реку Ворона, где не было оборудованного пляжа. Лагерь находился в полутора километрах от реки. Школьники отправились купаться, однако один из детей, 12-летний мальчик утонул, находясь в 20 метрах от берега.

После трагедии следователи возбудили уголовное дело против преподавателя физкультуры по статье о халатном исполнении служебных обязанностей, повлекших смерть ребенка. Тем не менее, расследование дела затянулось, в 2016 году материалы, уже переданные в суд, были возвращены на доследование. После этого, летом этого года, мама погибшего мальчика побывала на приеме у главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который взял процесс расследования дела под свой контроль. После этого разбирательством в инциденте занялись сотрудники центрального управления СКР.

По результатам расследования обвинение предъявлено трем сотрудникам школы — директору школы, ее заместителю и преподавателю физкультуры, руководившему палаточным лагерем. Всем трем инкриминируется халатное исполнение служебных обязанностей, повлекших по неосторожности гибель ребенка. По мнению следователей, педагоги вообще не имели права водить школьников на необорудованный пляж, не имевший ни разрешения Роспотребнадзора, ни элементарных средств спасения на воде.

В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд для разбирательства по существу. Виновные в гибели ребенка, кроме прочего, могут быть приговорены к реальному лишению свободы на срок до пяти лет.

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