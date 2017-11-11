В Краснодаре перевернулась на крышу машина с тремя мужчинами
В Краснодаре ночью 11 ноября произошла авария, в которой перевернулся автомобиль.
В Краснодаре ночью 11 ноября произошла авария, в которой перевернулся автомобиль.
ДТП произошло около 3:30 на улице Братьев Игнатьевых между Северной и Артиллерийской. Машина ехала на большой скорости перевернулась на крышу и остановилась у стены ветхого здания, передает «За рулем».
Очевидцы сообщили, что в машине находились двое пьяных мужчин и молодой парень. Не уточняется, был ли водитель в состоянии опьянения.
В аварии никто не пострадал.
На месте работали сотрудники полиции.