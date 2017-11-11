Около 2 тыс. цыплят погибли при пожаре на птицеферме в Могилевском районе

Сообщение о пожаре на птицеферме в деревне Межисетки Могилевского района поступило спасателям 10 ноября около 17.00. По прибытию к месту вызова открытым пламенем горела крыша птичника, принадлежащего филиалу «Серволюкс Агро» СЗАО «Серволюкс». В это время в здании находились около 46 тыс. трехсуточных цыплят.