Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Доллар потерял главную опору
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото)
Около резиденции Путина обрушился склон
СМИ: для дома губернатора Кобылкина купили унитаз за 8 млн руб.
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда
Бондарчук с Андреевой и Безруков с Матисон представили «Мифы»
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
РФ спасла мощный бомбардировщик от превращения в кучу гаек - СМИ
Задорнов обратился к фанатам в последнем письме
51-летняя Джанет Джексон изменилась до неузнаваемости (фото)
Ксения Собчак удивила поклонников новой прической
СМИ: перед смертью Задорнов обратился к подписчикам
Киевляне штурмом взяли здание администрации – СМИ
В России хотят запустить «деревянную» ипотеку
Общежития в моде: как живут в Кремниевой долине
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
10Последствия тайфуна Дамри
14:49 (мск), источник: Publika.md

Жестокая расправа в Слободзейском районе: девушку и ее друга подозревают в тройном убийстве

Двоих подозреваемых в тройном убийстве задержали в Слободзейском районе.

Источник: Publika.md

По данным полиции, 20-летняя девушка и ее 16-летний приятель убили 45-летнюю мать и 66-летнего дедушку задержанной, а чтобы скрыть следы преступления, подожгли их дом. Жестоко расправились они и со случайным свидетелем.

Во дворе полиция обнаружила тело 56-летнего мужчины, которого, согласно медэкспертизе, ударили по голове, а затем закололи ножом.

Заведено уголовное дело. Мотивы преступления выясняются.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Путин прокомментировал отмену встречи с Трампом
Подозреваемый рассказал об умышленном подрыве дома в Удмуртии
Израиль сообщил о сбитом российском беспилотнике
Сбербанк признался в массовой покупке видеокарт
Трамп рассказал об обиде Путина на обвинения американцев
«Дочка» РЖД: зараз установить кондиционеры в поездах невозможно
Как менялось отношение граждан к рабочему графику?
Спорт
10 лет первому российскому чемпионству «Зенита». Как это было Воспоминания участников того сезона – Погребняка, Ломбертса, Тимощука
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь