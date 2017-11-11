Жестокая расправа в Слободзейском районе: девушку и ее друга подозревают в тройном убийстве
Двоих подозреваемых в тройном убийстве задержали в Слободзейском районе.
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Двоих подозреваемых в тройном убийстве задержали в Слободзейском районе.
По данным полиции, 20-летняя девушка и ее 16-летний приятель убили 45-летнюю мать и 66-летнего дедушку задержанной, а чтобы скрыть следы преступления, подожгли их дом. Жестоко расправились они и со случайным свидетелем.
Во дворе полиция обнаружила тело 56-летнего мужчины, которого, согласно медэкспертизе, ударили по голове, а затем закололи ножом.
Заведено уголовное дело. Мотивы преступления выясняются.