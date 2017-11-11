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14:52 (мск), источник: ТАСС

Источник: подозреваемый по делу о ЧП в Ижевске умышленно отсоединил газовый шланг

В результате обрушения части дома погибли семь человек.

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Жителя обрушившегося в Ижевске дома обвинили в убийстве

ИЖЕВСК, 11 ноября. /ТАСС/. Александр Копытов, подозреваемый по делу о частичном обрушении дома в Ижевске, намеренно отсоединил шланг газовой плиты от трубы и скрылся. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник, знакомый с материалами дела.

Частичное обрушение девятиэтажного жилого дома на улице Удмуртской в Ижевске произошло днем 9 ноября. В результате трагедии погибли семь человек, в том числе двое детей, еще три подростка пострадали.

«По показаниям самого подозреваемого, он умышленно отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределителя в своей квартире, затем скрылся», — пояснил собеседник агентства.

Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, мотивом взрыва в жилом доме в Ижевске, по предварительным данным, стала личная неприязнь одного из жильцов.

Следствием задержан Александр Копытов, проживавший вместе с матерью в квартире, где, по данным следствия, находился эпицентр разрушения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».

Ранее уголовное дело по факту обрушения подъезда многоквартирного панельного жилого дома в Ижевске было возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

В Удмуртии 11 и 12 ноября объявлены днями траура.

Справка
Крупнейшие взрывы бытового газа в жилых домах с 2000 года

9 ноября в Ижевске обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. Первая версия — взрыв бытового газа. О других крупнейших случаях обрушения домов из-за взрыва газа — в справке «Ъ».

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