Южноуралец погиб на трассе под Челябинском в опрокинувшемся автомобиле
Водитель «Nissan» не справился с управлением.
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Водитель «Nissan» не справился с управлением.
37-летний южноуралец погиб в ДТП на трассе «Челябинск-Троицк-Коелга», сообщают в
Авария произошла сегодня, 11 ноября, около 04:30. 32-летний водитель «Nissan» не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пассажир от полученных травм скончался на месте, водитель получил телесные повреждения.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.