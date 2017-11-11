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15:50 (мск), источник: АиФ Челябинск

Южноуралец погиб на трассе под Челябинском в опрокинувшемся автомобиле

Водитель «Nissan» не справился с управлением.

37-летний южноуралец погиб в ДТП на трассе «Челябинск-Троицк-Коелга», сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Авария произошла сегодня, 11 ноября, около 04:30. 32-летний водитель «Nissan» не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пассажир от полученных травм скончался на месте, водитель получил телесные повреждения.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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