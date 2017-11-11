В Уфе Peugeot cтолкнулся с автомобилем, где пострадали беременная женщина и ребенок

Как сообщает БашДТП, авария произошла в Черниковке на улице Первомайской. Предварительно, Hyundai Solaris остановился на светофоре, когда в него въехал следовавший за ним Peugeot. На заднем сиденье «Соляриса» находилась беременная женщина с годовалым ребенком, их госпитализировали для обследования.