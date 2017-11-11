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15:46 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе Peugeot cтолкнулся с автомобилем, где пострадали беременная женщина и ребенок

УФА, 11 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе микроавтобус Peugeot cтолкнулся с автомобилем, где пострадали беременная женщина и ребенок.

Как сообщает БашДТП, авария произошла в Черниковке на улице Первомайской. Предварительно, Hyundai Solaris остановился на светофоре, когда в него въехал следовавший за ним Peugeot. На заднем сиденье «Соляриса» находилась беременная женщина с годовалым ребенком, их госпитализировали для обследования.

По словам очевидцев, водитель микроавтобуса был в нетрезвом состоянии. Он скрылся с места происшествия на такси. Идет розыск виновника ДТП.

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