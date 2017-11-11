Пожар в Российской национальной библиотеке ликвидировали

Пожарные быстро справились с огнем. Ни сотрудники, ни фонд РНБ не пострадали.

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, в 13:46 огнеборцы справились с пламенем. В небольшом помещении под техническим полом было два очага возгорания, оба по 1 квадратному метру. Тушить огонь приезжали 12 пожарных.