Пожар в Российской национальной библиотеке ликвидировали
Под техническим полом в библиотеке на Московском проспекте в Петербурге было сразу два очага возгорания днем 11 ноября.
Под техническим полом в библиотеке на Московском проспекте в Петербурге было сразу два очага возгорания днем 11 ноября.
Пожарные быстро справились с огнем. Ни сотрудники, ни фонд РНБ не пострадали.
Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, в 13:46 огнеборцы справились с пламенем. В небольшом помещении под техническим полом было два очага возгорания, оба по 1 квадратному метру. Тушить огонь приезжали 12 пожарных.
Сейчас сотрудники библиотеки вернулись к работе. Напомним, после приезда МЧС здание было эвакуировано.