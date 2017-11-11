Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ Трампа от встречи с Путиным ударил по самолюбию Кремля
Ученые выяснили, что ослабляет чувство голода
Синоптики рассказали о сроках наступления климатической зимы
Общежития снова в моде: как живут в Кремниевой долине
СМИ: для дома губернатора Кобылкина купили унитаз за 8 млн руб.
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда
Бондарчук с Андреевой и Безруков с Матисон представили «Мифы»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
РФ спасла мощный бомбардировщик от превращения в кучу гаек - СМИ
Задорнов обратился к фанатам в последнем письме
64-летняя Брижит Макрон затмила всех в Абу-Даби (фото)
Мелания Трамп в роскошном платье-кимоно вышла в свет в Китае
СМИ: перед смертью Задорнов обратился к подписчикам
Киевляне штурмом взяли здание администрации – СМИ
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
10Последствия тайфуна Дамри
15:44 (мск), источник: Фонтанка

Пожар в Российской национальной библиотеке ликвидировали

Под техническим полом в библиотеке на Московском проспекте в Петербурге было сразу два очага возгорания днем 11 ноября.

Источник: РИА "Новости"

Пожарные быстро справились с огнем. Ни сотрудники, ни фонд РНБ не пострадали.

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, в 13:46 огнеборцы справились с пламенем. В небольшом помещении под техническим полом было два очага возгорания, оба по 1 квадратному метру. Тушить огонь приезжали 12 пожарных.

Сейчас сотрудники библиотеки вернулись к работе. Напомним, после приезда МЧС здание было эвакуировано.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Сколько стоит попрощаться со школой
Александр Горшков: Можно всю жизнь играть и не добиться титула
Путин прокомментировал отмену встречи с Трампом
Подозреваемый рассказал об умышленном подрыве дома в Удмуртии
Израиль сообщил о сбитом российском беспилотнике
Сбербанк признался в массовой покупке видеокарт
Трамп рассказал об обиде Путина на обвинения американцев
«Дочка» РЖД: зараз установить кондиционеры в поездах невозможно
Как менялось отношение граждан к рабочему графику?
Спорт
10 лет первому российскому чемпионству «Зенита». Как это было Воспоминания участников того сезона – Погребняка, Ломбертса, Тимощука
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь